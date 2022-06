Le Vie dei Medici a Fivizzano, Cerreto Guidi fa da scuola

Il Museo di San Giovanni, a Fivizzano, ha ospitato nella giornata di Domenica 26 giugno, la conferenza “Le Vie dei Medici Museo Diffuso En Plein Air”.

A Fivizzano, città di origini medievali, fiorita sotto il dominio dei Medici che si guadagnò il soprannome di Firenze di Lunigiana, si sono dati appuntamento, istituzioni e studiosi per porre l’accento su un evento importante nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Dalla Toscana all’Europa, Le Vie dei Medici sono una comunità patrimoniale diffusa per la valorizzazione del patrimonio identitario delle comunità locali, nel nome della Convenzione di Faro, un documento che intende stabilire il valore del patrimonio culturale per la società europea, riconoscendo la conoscenza e il patrimonio culturale come diritti dell'essere umano.

Alla conferenza ha partecipato il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti che ha sottolineato ai presenti l’esperienza di Cerreto Guidi.

“Ringrazio intanto il Sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti e la comunità locale per l’accoglienza. Ho riferito nel corso della conferenza - ha sottolineato Simona Rossetti - l’esperienza importante di Cerreto Guidi con l’impegno ad andare avanti nei percorsi culturali. Cerreto Guidi con le Vie dei Medici, la Via dei Presepi e la Romea Strata, si pone come un crocevia di cammini”.

Durante la conferenza sono state presentate nuove brochure con l’indicazione di tutti i beni e i territori valorizzati da Le Vie dei Medici Museo Diffuso En Plein Air.

Soddisfazione è stata espressa dalla Prof. Patrizia Vezzosi, ideatrice e curatrice del progetto, che ha presentato la rete e i 10 itinerari geografici presenti in Toscana e in Romagna.