Notti dell'Archeologia al Museo Archeologico di Artimino

A luglio il programma di iniziative al Museo Archeologico di Artimino si arricchisce di ulteriori aperture serali e di una visita guidata speciale, partecipando a “Le Notti dell’Archeologia”, la rassegna della Regione Toscana giunta alla XXII edizione.

Il calendario completo delle iniziative prevede:

 sabato 2 luglio alle 21.15, le “Indagini notturne al Museo”, attività rivolta ai bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni che si svolge nella penombra creata dalla luce delle torce elettriche;

 domenica 3 e martedì 5 luglio dalle 20 alle 23, apertura straordinaria del Tumulo Etrusco di Montefortini. L’ingresso al Tumulo è sempre gratuito;

 mercoledì 13 luglio dalle ore 18.30, “Pietramarina sotto le stelle”, apertura straordinaria dell’area archeologica per la visita guidata con Maria Chiara Bettini, direttrice del Museo Archeologico di Artimino; alle 20 cena al sacco e alle 21 concerto fra i lecci secolari. L’area archeologica di Pietramarina si trova in Località San Giusto, Carmingnano, strada provinciale del Montalbano. L’iniziativa è gratuita e non occorre la prenotazione;

 giovedì 14 luglio alle ore 19.15, il Museo propone “Il territorio degli Etruschi, tra storia e sapori” una visita guidata a due voci con rinfresco finale. La visita guidata è condotta dall’archeologa in compagnia dell’antropologo Paolo Pecchioli, titolare dell’omonima storica (attiva dal 1707) bottega a Poggio alla Malva, Carmignano. Il duplice approccio al percorso museale avrà come filo conduttore gli elementi identitari della comunità, individuati nella civiltà etrusca, in particolare nelle radici e nello sviluppo delle tradizioni enogastronomiche. La visita guidata si conclude con la degustazione a base di cibo e vino tipico del territorio, semplice ma d’eccellenza.

Il costo dell’iniziativa (ingresso, visita guidata e degustazione) è di 13 euro. Per meglio organizzare la serata, è necessario prenotare entro il 10 luglio;  sabato 16 luglio è prevista un’attività per ragazzi (dai 4 ai 12 anni) nel tardo pomeriggio e il prolungamento dell’apertura del Museo fino alle 22.00. L’iniziativa è “Nella bottega del Ceramista” con visita e laboratorio di manualità con l’argilla;

 venerdì 22 luglio la serata è dedicata alle stelle. Alle 21, la visita guidata con l’archeologa “Gli Etruschi e i segni del cielo” è dedicata alla simbologia nel culto religioso e all’astronomia degli Etruschi. Al termine della visita, ci sarà l’osservazione delle stelle a cura dell’Associazione Astronomica Quasar;  sabato 30 luglio alle ore 21.30 con “Una notte al Tumulo etrusco di Montefortini” i visitatori saranno guidati alla scoperta delle tombe principesche di Montefortini, alla luce delle torce elettriche. L’iniziativa è per tutti dai 6 anni in su. Per partecipare alle attività è obbligatorio prenotare inviando una email a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it o telefonando al Museo (055 8718124), entro le 13 del giorno precedente l’iniziativa. Il costo delle iniziative a persona è di 5 euro a al Museo, comprensivo del biglietto di ingresso, e di 3 euro al Tumulo Etrusco di Montefortini, dove l’ingresso è sempre gratuito.

La visita con degustazione “Il territorio degli Etruschi, tra storia e sapori” di giovedì 14 luglio fa eccezione sia per i termini della prenotazione sia per i costi. In questo caso è necessario prenotare entro domenica 10 luglio e il costo complessivo è di 13 euro. Eventuali aggiornamenti sul sito web www.parcoarcheologicocarmignano.it, sulla pagina Facebook museoarcheologicoartimino e sul profilo Twitter MuseoArtimino

Fonte: Museo di Artimino