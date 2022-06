Da Empoli Giraldi e De Luca nuove campionesse giovanili di padel

Il Padel Club Villanuova di Empoli (FI) si è reso protagonista al Bola Club di Roma dove si è svolta la 1° edizione dei campionati italiani giovanili di padel. Al termine della manifestazione Vittoria Giraldi, atleta già nel settore giovanile della nazionale, in coppia con Lucrezia Perniera, atleta umbra del Clitunno Padel, hanno conquistato il titolo italiano nella categoria under 14 femminile. Grande impresa sportiva quella di Francesca De Luca, in coppia con l'umbra Linda Sirci - atleta della Tennis Training School di Foligno, che alla sua prima esperienza di livello riesce a conquistare il titolo under 12 battendo la coppia favorita formata dalla piccola Penelope Mami e Giorgia Di Paola, atleta già da tempo seguita dalla Federazione Italiana Padel e con un’esperienza internazionale alle spalle avendo già partecipato ai mondiali juniores di categoria in Messico.

La piccola Francesca ha disputato una grande partita sia a livello tecnico sia a livello mentale restando sempre concentrata in gara, chiudendo l’incontro al Tie Breack del terzo set con un bellissimo punto al quale è seguito l’abbraccio liberatorio con la compagna e un pianto di gioia in cui ha lasciato andare tutta la tensione dell’incontro.

Il grande risultato poteva essere completato con un tris nella categoria U16 dove, purtroppo, Michela De Luca non è riuscita a difendere il titolo conquistato lo scorso anno proprio al circolo romano e, nonostante un grande livello di padel espresso, non è riuscita ad accedere alla fase finale del torneo cedendo contro la coppia poi vincitrice Del Col Balletto/Micholic.

Grande soddisfazione per i risultati raggiunti sono stati espressi dal fiduciario Nicola Bini e da tutto l’ambiente padel toscano. In particolare, Bini ha ringraziato il maestro Leo Borselli e tutti gli altri maestri per il grande impegno profuso nel credere nelle nuove leve e far avvicinare sempre più giovani a questo sport.

Le due giovani promesse toscane sono state premiate dai responsabili del settore giovanile femminile Sara Celata e da quello maschile Martin Pereyra “Abbiamo avuto numeri davvero importanti e il livello comincia ad essere davvero alto – sottolinea durante la premiazione finale Martin Pereyra, che insieme a Sara Celata ha ricevuto l’incarico di capitano delle nazionali giovanili under 18 –. Vorrei spendere una parola per gli allenatori, che con il loro lavoro e la loro passione, sono una parte fondamentale della crescita dei ragazzi e di tutto il movimento padel in Italia. Se il tennis ha una storia centenaria, questo sport si sta sviluppando solo adesso nel nostro Paese e grazie al sacrificio di tanti stiamo facendo tanti passi in avanti”.