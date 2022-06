La bianca Lucca vota Pardini, buio per Raspini e il centrosinistra

Per un pugno di voti, da qualche anno a questa parte Lucca si divide a metà al ballottaggio e stavolta non è stato possibile schierare la forza del candidato uscente. Al ballottaggio di cinque anni andò in scena un analogo confronto testa a testa con il sindaco Alessandro Tambellini per il centrosinistra che si affermò con il 50,52% sul rivale del centrodestra che arrivò al 49,48%. L'attuale candidato Francesco Raspini del centrosinistra, assessore sotto Alessandro Tambellini, era dato in vantaggio sia al primo turno che nella prima ora di scrutini. Poi, come si dice in questi casi, il vento è cambiato. Raspini ha potuto raggiungere solo i voti raccolti al primo turno e poco altro. Un'attrattività limitata per la sua candidatura.

Mario Pardini, imprenditore agricolo con un passato in finanza e conoscitore della macchina Lucca Comics, ha raccolto i voti sostanzialmente di tutti gli altri candidati, dal centro alla destra spinta come nel caso di Fabio Barsanti, ex Casapound ora nelle file di Italexit di Paragone. Proprio i voti di quest'ultimo sono stati essenziali per il sorpasso. Il centro invece che aveva sostenuto Veronesi si è spaccato proprio alla vigilia del ballottaggio.

E se Enrico Letta può gongolare di vittorie importanti come quella di Damiano Tommasi nella Verona storicamente di destra (in Italia al ballottaggio 7 sindaci vanno al centrosinistra, 4 al centrodestra), a Lucca non riesce a mantenere i due capoluoghi al voto, Pistoia e Lucca. Può gioire per Carrara, ereditata dal Movimento 5 Stelle apolide di guida ferma e con il sindaco uscente non ricandidatosi.

La Toscana continua a perdere pezzi nei capoluoghi di provincia. Lucca, Pistoia, Siena, Arezzo, Grosseto, Pisa e Massa. Le grandi città soffrono le guide continue e virano, anche con voti ai partiti alle estremità dell'arco costituzionale, non solo i tre grandi partiti del centrodestra.

Le parole dei protagonisti: Francesco Raspini ammette la sconfitta

Nella vita è bellissimo vincere, ma è importante anche saper perdere. Anche se fa male.

E noi stasera abbiamo perso.

Da stanotte Mario Pardini è il nuovo sindaco di Lucca: a lui vanno i nostri complimenti. L’ho già chiamato per farglieli di persona.

Da domani saremo all’opposizione: saremo responsabili e presenti, in prima linea per la nostra città e non faremo sconti.

Ci abbiamo creduto. Abbiamo dato tutto noi stessi. Non ci siamo risparmiati e credo non ci si possa recriminare niente. Anzi. Vi ringrazio di nuovo, ancora una volta, ancora di più, per quello che avete fatto, per come l’avete fatto.

Domani (lunedì 27) alle 11.30 facciamo, a mente fredda, conferenza stampa al comitato di via Calderia.