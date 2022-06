Tari, riduzioni e agevolazioni a Capraia e Limite per il 2022

Il Comune di Capraia e Limite ha approvato le tariffe Tari (tassa sui rifiuti) e l’intervento per le utenze domestiche e non domestiche per l’anno 2022, stabilendo le seguenti agevolazioni tariffarie per gli utenti in stato di disagio economico e sociale:

1. esenzione per i nuclei familiari con Isee non superiore ad € 12.000,00 commisurata esclusivamente alla tariffa prevista.

2. riduzione del 50% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con Isee non superiore ad € 20.000,00 commisurata esclusivamente alla tariffa prevista.

3. riduzione del 100% della parte variabile della tariffa per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e/o con all’interno un minore con handicap grave permanente accertato ai sensi della Legge 104/1992 art. 3 comma 3 e con Isee non superiore ad € 20.000,00.

In tutti i casi sopra specificati i conferimenti, e quindi il materiale differenziato e indifferenziato, devono essere eseguiti in maniera corretta.

Riconfermate anche le riduzioni per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in base ai conferimenti, ovvero il 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile e riconfermate anche le riduzioni per le utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali.

L’agevolazione sarà concessa previa istanza del contribuente, da richiedere direttamente al Comune entro il 31 dicembre 2022, allegando la certificazione attestante il reddito Isee e una copia di un documento d'identità. La modulistica è scaricabile dal sito internet del Comune e, dopo la compilazione, dovrà essere presentata al protocollo dell’ente.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa