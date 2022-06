'Viviamo la nostra scuola', Capraia e Limite chiude l'anno in festa con i progetti realizzati

Mercoledì 29 Giugno alle ore 18 avrà luogo l’evento conclusivo del percorso di Ricerca-Azione curato da INDIRE sul metodo del service learning. Il percorso ha visto la partecipazione delle docenti Olivia Arzilli, Claudia Bortoloso, Paola Di Gennaro, Roberta Doveri (referente), Chiara Pezzatini e Priscilla Pieralli sotto la guida della dirigente scolastica, la Dott.ssa Angela Di Donato.

L’evento, dal titolo "ViviAMO la nostra scuola", avrà luogo presso l’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite, sito in Via Fratelli Cervi, 38.

Nell'occasione i ragazzi guideranno i partecipanti alla scoperta dei lavori da loro realizzati: i murales, il giardino botanico, i progetti per "Il giardino del futuro," gli arredi realizzati con elementi di riciclo per le aule all'aperto. Gli studenti ed i loro professori hanno inoltre previsto delle sorprese... in stile vintage! L’evento gode del patrocinio del Comune di "Capraia e Limite" e ha visto la collaborazione degli educatori di Co&So.

Fonte: Istituto Comprensivo di Capraia e Limite