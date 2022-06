Aspettando San Rocco, anticipazioni del Palio dai vicoli carbonai allo Scioa

Il Festival del Pensiero Popolare_Palio di San Rocco, arriva alla sua XIV° Edizione, la quarta a cura di Tra i Binari APS. Ispirati dal continuo lavoro di comunità che contraddistingue questa formazione, si dà il via ad un fitto luglio di preparativi, che possano creare un terreno fertile e scaldare la comunità alle tanto attese giornate centrali del Festival e del Palio dal 10 al 16 Agosto.

Dopo il grande successo della rassegna di spettacoli per Bambini “Rocco Balocco”, l'intera comunità è invitata a questa riscoperta magica del capoluogo attraverso passeggiate, laboratori, spettacoli e concerti. Una serie di eventi per coinvolgere interamente il centro storico, riscoprirne le meraviglie che nasconde, e dialogare al meglio con la comunità per creare un festa insieme a tutte le cittadine e i cittadini del comune di San Miniato.

Il 5 Luglio alle ore 18:00 sarà il primo appuntamento che per tre Martedì consecutivi (12 e 19 Luglio stesso orario, luoghi indicati nel programma di seguito) vedrà l'inizio de Le Passeggiate con Voci Ispirate a cura di Stefano Cavallaro (Tra i Binari) e Alessio Guardini (Moti Carbonari). Durante queste passeggiate si percorrerà San Miniato a partire dal quartiere Scioa fino ad arrivare alla Rocca e al centro storico per poi addentrarci nei magnifici Vicoli Carbonai.

Durante i vari percorsi, delle piccole tappe sapranno dar voce ad alcune storie o sensazioni storico/letterarie e naturalistiche, sempre unite ad una nota poetica. Nella fase finale di ogni percorso ci sarà un atto laboratoriale di creazione, conseguenza dell’esperienza vissuta: dopo aver ascoltato e dopo aver percorso i luoghi spetterà ai partecipanti dare un seguito ed un finale ad alcune storie, racconti, poesie da noi proposti a seconda del tema della passeggiata.

Nella serata del 5 Luglio alle ore 21:00, nell'oratorio dei Santi Rocco e Sebastiano, Piazza Buonaparte, ci sarà il recuperò dell'ultima data della rassegna Rocco Balocco, con lo spettacolo di Clownerie, All'inCirco di Francesco Bianchi.

Dopo due anni di isolamento e protezione, tornano ad aprirsi i giardini della Casa di Riposo “Del Campana Guazzesi” di Via Bagnoli, un primo evento che possa far tornare quel luogo un crocevia di incontri per lo Scioa. Alle ore 17:00 di Venerdì 8 Luglio, la musicista Pamela Larese, presenta il suo spettacolo Il Baule Sonoro, un soave racconto che accompagnerà gli ospiti della casa di Riposo e tutta la comunità in un viaggio alla riscoperta del passato attraverso canzoni del repertorio popolare e retrò.

Nella Giornata di Domenica 10 Luglio ore 21:00 attraverseremo la strada per entrare nella meravigliosa Chiesa di San Paolo del convento delle Clarisse in Via Bagnoli 6 con un concerto del nuovo progetto del Coro Polifonico Femminile di Tra i Binari. Quattro giovani artiste della compagnia con la cantante professionista Pamela Larese, stanno lavorando ad un repertorio di studi musicali che include il canto polifonico e di canone liturgico. Un concerto per estendere il nostro lavoro a tutta la comunità del quartiere e per creare nuove connessioni, ritenendo fondamentale quindi l’incontro con la comunità religiosa, che trova come punto nevralgico dello Scioa la Chiesa del Monastero di San Paolo.

L'ultimo appuntamento musicale di questo Pre-Festival arriva con dolcezza in Piazza Buonaparte. Martedì 12 Luglio alle ore 20.30 sarà la volta del Concerto per Signora a cura di Simone De Fazio. Di fronte alla Chiesa di San Rocco si ritrovano per tutta l'estate le signore del quartiere per godere dell'aria fresca della sera. Una chitarra, uno scanzonato cantore, qualche

brano più o meno popolare e tante risa sono la ricetta perfetta per far vibrare il cuore nei caldi vespri estivi in Buonaparte. "Concerto per Signora" vuole dare l'opportunità a tutti e tutte di godere di tale occasione, celebrando la bellezza del rito di ritrovarsi ogni sera a raccontarsi, spensierate, un po' di vita.

Segnaliamo inoltre l’attivazione del Laboratorio Estivo di Teatro per la Costruzione di un Corteo: tutti i Lunedì di Luglio e i primi due di Agosto dalle ore 19:00 alle 21:30, presso il Centro Storico di San Miniato. Tutte le info sulla pagina Fb di Tra i Binari e canali ufficiali.

Info e Prenotazioni a: Francesco: 3385847087, Stefano: 3402350491

(Whatsapp e Telegram) Mail: teatritraibinari@gmail.com

In Collaborazione con:

Ass. Moti Carbonari ritrovare la strada, Movimento Shalom, San Miniato Promozione, Del Campana Guazzesi, Monastero di San Paolo, Caffè Bonaparte, Comune di San Miniato.

ASPETTANDO SAN ROCCO

per la creazione collettiva di un Festival.

PROGRAMMA COMPLETO

Martedì 5 Luglio 2022

Ore 18:00 – I° Passeggiata con Voci Ispirate: Il Conflitto – Luogo di partenza: Chalet – Giardini Bucalossi

Ore 21:00 – Recupero della data Rocco Balocco con “All'inCirco” di Francesco Bianchi – Chiesa di San Rocco – Piazza Buonaparte.

Venerdì 8 Luglio 2022

ore 17:00 – Il Baule Sonoro – Concerto a cura di Pamela Larese – Terrazza della casa di riposo Del Campana Guazzesi - Via P. Bagnoli – San Miniato.

Domenica 10 Luglio 2022

ore 21.00 - Coro Polifonico Femminile di Tra i Binari - Concerto di Musica Sacra - Chiesa di San Paolo – Via P. Bagnoli 6.

Martedì 12 Luglio 2022

Ore 18:00 – II° Passeggiata con Voci Ispirate: La tregua e la Creazione – Luogo di partenza: Piazza XX Settembre (Santa Caterina).

Ore 20:30 – “Concerto per Signora” a cura di Simone De Fazio – Piazza Buonaparte - Caffè Bonaparte.

Martedì 19 Luglio 2022

Ore 18:00 – III° Passeggiata con Voci Ispirate: La Rivoluzione e il Cambiamento – Luogo di Partenza: Loggiati di San Domenico – Via Ser Ridolfo.