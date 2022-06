Bando per il contributo affitto ad Altopascio: requisiti e info utili

Aperto il bando per richiedere il contributo affitto: c’è tempo fino alle 12 del 29 luglio per fare domanda.

"Schierarsi dalla parte delle famiglie - commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore al sociale, Valentina Bernardini - è fondamentale. In un momento dove tutto aumenta, il costo della benzina, le bollette, la vita quotidiana, possiamo davvero essere di aiuto alle persone in difficoltà. Oltre al contributo affitto, abbiamo aperto nei giorni scorsi il fondo dedicato al caro-bollette (luce e gas), il bando dedicato alle riduzioni della Tari e il bando per consentire alle famiglie di iscrivere i propri figli ai centri estivi 2022. Inoltre confermiamo, ancora una volta, le tariffe più basse per mensa e trasporto scolastici. Altopascio cresce solo se la sua comunità, tutta, è nelle condizioni di vivere al meglio la quotidianità".

REQUISITI

Possono partecipare al bando per il contributo affitto i residenti nel Comune di Altopascio in possesso di regolare contratto di locazione nell’alloggio in cui hanno la residenza. I richiedenti non possono essere in possesso di altri alloggi entro 50 km dal comune di Altopascio né essere proprietari di immobili per un valore superiore a 25mila euro. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare non può superare i 40mila euro. I richiedenti saranno suddivisi in due fasce: la fascia A con ISE (indicatore di situazione economica) fino a 13.619,58 euro e la fascia B con ISE da 13.619,59 a 29.545,98 euro. Per la fascia A è previsto un contributo fino a 3.100 euro, mentre per la fascia B si arriva fino a 2.325 euro.

La richiesta di partecipazione al bando deve essere consegnata a mano all’ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 entro le 12 del 29 luglio) o inviata via PEC all’indirizzo comune.altopascio@postacert.toscana.it. Una volta raccolte tutte le domande e stilato la graduatoria, ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2023 per presentare le ricevute di pagamento e ottenere il contributo. Il bando e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito del Comune di Altopascio.

Per eventuali ulteriori informazioni: Ufficio Casa, lunedì, mercoledì, giovedì, dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì dalle 15 alle 17.00, 0583-216353.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa