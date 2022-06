Cattaneo Campus Estate, a scuola per esprimersi nell'arte e nella tecnologia

Torna anche quest’anno Cattaneo Campus Estate. Sono già iniziate, o stanno per prendere avvio, le attività estive per la creatività e la socializzazione organizzate dall'istituto "Carlo Cattaneo" di San Miniato, per poi proseguire fino alla metà di luglio.

Il filo conduttore sarà il ritrovarsi, questa volta fuori dai “confini” scolastici, per fare nuove esperienze nei campi dell’arte, della musica, della natura, del digitale. Le attività scelte dalle ragazze e dai ragazzi – fra un elenco ancora più ricco proposto dalla scuola, dopo un sondaggio che ha coinvolto nel mese di maggio anche le famiglie – sono infatti: “Spray art”, ancora l’espressione artistica attraverso i murales realizzati da quella che ormai sta diventando la “crew” del Cattaneo; “Voci e suoni del Cattaneo”, per proseguire l’esperienza della band scolastica e allargarsi al campo della vocalità; “Giardini della Toscana” , una serie di gite alla scoperta dei più bei giardini della regione anche per alimentare la nostra esperienza del “giardino della biodiversità” sul tetto della scuola; “Strumenti digitale per l’apprendimento”, perché per chi ha qualche difficoltà il digitale è una risorsa in più e si può usarli in modo creativo. A ciò si aggiungono il laboratorio teatrale, che prosegue il percorso già iniziato durante l’anno, e la conclusione dei due corsi “sportivi” iniziati l’estate scorsa.

Cattaneo Campus rappresenta ormai, per l’Istituto, un’offerta formativa stabile e rinnovata in ogni stagione, che propone un modo diverso di essere scuola per integrare le attività didattiche tradizionali promuovendo la crescita globale degli studenti e delle loro competenze. E' anche un “ponte” fra due anni scolastici per dare continuità ai nostri obiettivi formativi.

L’estate del Cattaneo si completerà fra poco anche con i corsi estivi rivolti ai ragazzi che devono recuperare la materie, in vista delle prove di fine agosto: si comincia lunedì 27 giugno e si arriva, anche in questo caso, alla metà di luglio. Anche questo calendario è pubblicato sul sito della scuola.

Una novità importante: grazie ad un accordo con la Provincia di Posa e le agenzie di trasporto, anche le corse dei bus per portare gli studenti la mattina a scuola proseguiranno fino a metà luglio. Destinazioni e orari sono disponibili sul sito della scuola, come nella home page sempre di itcattaneo.edu.it sono pubblicati i calendari assieme alle informazioni dettagliate.

Fonte: It 'Carlo Cattaneo' di San Miniato