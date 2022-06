Consiglio comunale Montespertoli, si parla di bilancio

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 30 giugno, alle ore 21.15, su convocazione del Presidente del Consiglio Andrea Migliorini. L'assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza, oppure, la seduta potrà essere seguita sull’apposita piattaforma sul canale Youtube: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Comunicazione al Consiglio Comunale di prelevamenti dal fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 del D.lgs 267/2000;

4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito allo sfalcio dell’erba al cimitero di Baccaiano;

5. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Progetto Montespertoli in merito al Luna Park durante Mostra del Chianti;

6. Terzo aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2022 – 2023;

7. Rendiconto della gestione esercizio 2021, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 28/04/2022. Ri-approvazione di alcuni allegati obbligatori a seguito della presentazione della rendicontazione dei fondi Covid per tale esercizio;

8. Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tar Toscana n. 607/2022 a conclusione del ricorso RG. n. 248/2018;

9. Variazioni al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art 175 del D.lgs 267/2000;

10. Ratifica deliberazione della Giunta comunale n. 128 del01/06/2022 ad oggetto "variazione al bilancio di previsione 2022/2024 per il completamento della previsione inerente le spese per il referendum del 12 giugno. Variazione di urgenza ai sensi dell'art 175 c. 4 del D.lgs 267/2000".

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa