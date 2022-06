Crolla parapetto del terrazzo, ferita una persona in Valdinievole

Una persona è rimasta ferita a seguito del crollo del parapetto del terrazzo al primo piano di una palazzina di Ponte Buggianese. Il fatto è accaduto in via Buggianese, sp15, poco prima delle 16. Sul posto i vigili del fuoco di Pistoia. All’arrivo della squadra una persona rimasta ferita era già stata presa in carico dal personale sanitario del Pubblico soccorso di Montecatini e della Pubblica assistenza di Borgo a Buggiano. Sul posto giunto anche l’elisoccorso Pegaso e i carabinieri. Non sono note le generalità della persona ferita, che è stata trasferita in volo all'ospedale Cisanello di Pisa.