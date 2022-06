Dal Miur oltre 127mila euro Montopoli: sostegno a scuole d'infanzia e azzeramento tariffe nidi

La giunta del Comune di Montopoli in Val d'Arno ha deliberato l'utilizzo delle risorse del MIUR, quelle del 2021 riferite al biennio 2021-2022 e 2022-2023 e le risorse 2022, da utilizzare negli anni 2022-2023 e 2023-2024. Le risorse, per un totale di oltre 127mila euro, saranno principalmente applicate: per contenere i costi di partecipazione delle famiglie al funzionamento del servizio destinandole alle spese di gestione dei servizi educativi Nidi Comunali; per l'abbattimento delle rette dei servizi educativi prima infanzia Comunali; per sostenere la domanda nella scuola privata paritaria del Comune di Montopoli V/Arno.

La Regione Toscana ha provveduto, con la deliberazione della Giunta Regionale n° 512/2022, alla ripartizione del fondo tra i Comuni toscani assegnando al Comune di Montopoli in Val d'Arno: 59.443,47 euro quali risorse per l'anno 2021 e 68.386,86 euro per l'anno 2022, da utilizzarsi negli anni di riferimento specificati sopra.

Impiego risorse dal Miur. Sostegno alle scuole d'infanzia e azzeramento tariffe per i nidi

Le risorse assegnate per il 2021 pari a 59.443,47 euro saranno così utilizzate:

4.000,00 euro per il sostegno della domanda della scuola dell'infanzia paritaria presente sul territorio – Divino Amore – con la stipula di una convenzione che preveda il trasferimento della somma alla struttura perché preveda la gratuità del servizio per un mese per l'a.e 2022/2023 (presumibilmente mese di novembre 2022) e comunque fino a completo utilizzo della somma individuata.

18.100,00 euro azzeramento del pagamento delle tariffe mensili a favore delle famiglie frequentanti i nidi d'infanzia comunali fino a completo utilizzo delle risorse disponibili. Vista l'imminente scadenza dell'a.e 2021/2022 si prevede la gratuità della frequenza ai Nidi comunali, del mese di giugno 2022 per entrambi i Nidi comunali.

37.343,47 euro per il sostegno alle spese di gestione dei servizi per la prima infanzia. Da utilizzarsi per il pagamento della gestione dei servizi educativi per il mese di luglio 2022 (a conclusione dell'a.e 2021/2022): per il Nido Peter Pan per € 16.457,47 e per il Nido Il Galeone Dorato per € 16.886,00 e per l'anno educativo 2022/2023 € 2.000,00 per la gestione del Nido Peter Pan ed € 2.000,00 per la gestione del Nido Il Galeone Dorato.

Le risorse assegnate per il 2022 pari a 68.386,86 euro saranno così utilizzate:

4.000,00 euro per il sostegno della domanda della scuola dell'infanzia paritaria presente sul territorio – Divino Amore – con la stipula di una convenzione che preveda il trasferimento della somma alla struttura perché preveda la gratuità del servizio per un mese per l'a.e 2023/2024 (presumibilmente mese di maggio 2024) e comunque fino a completo utilizzo della somma individuata.

18.100,00 euro azzeramento del pagamento delle tariffe mensili a favore delle famiglie frequentanti i nidi d'infanzia comunali e comunque fino a completo utilizzo delle risorse disponibili. Si prevede la gratuità del mese di novembre 2022 per entrambi i Nidi comunali.

46.286,86 euro per il sostegno alle spese di gestione dei servizi per la prima infanzia. Da utilizzarsi per il pagamento della gestione dei servizi educativi per il mese di gennaio 2023 (a.e 2022/2023) e mese di settembre 2023 ad inizio a.e 2023/2024.