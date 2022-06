A 92 anni è scomparso Emi Stefani, cofondatore di Sofidel

Se ne è andato a 92 anni Emi Stefani, uno degli imprenditori più importanti nel settore della carta. Aveva fondato assieme a Giuseppe Lazzareschi il gruppo Sofidel, colosso cartario mondiale con sede a Porcari, noto per il marchio Regina. Attivo dal 1966 quando aprì uno stabilimento a Pracando (Villa Basilica), Stefani era ancora oggi presidente onorario. Aveva iniziato a lavorare da operaio a 15 anni.

Emi Stefani è venuto a mancare nel pomeriggio di martedì 28 giugno per un attacco cardiaco. Cavaliere del lavoro, Stefani viene ricordato per aver dato vita a innovazioni importanti nel settore della carta per uso domestico e igienico e per aver lavorato a stretto contatto con fornitori appartenenti all’industria meccanica.

