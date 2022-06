Il primo festival dedicato alle birre di qualità arriva a Empoli. Si chiama Empoli Beer Fest e partirà domani, mercoledì 29 giugno, per terminare domenica 3 luglio, sempre nell'anello di piazza Matteotti. Una location confermata dall'associazione Centro Storico dopo il successo di altre manifestazioni che lì hanno preso piede, come il Mercato su'Giardini e il Mercato Internazionale. L'evento è realizzato in collaborazione con Food Festival e Confesercenti Empoli, gli sponsor sono ChiantiBanca, Brogi & Collitorti e Generali Empoli Ramacciotti.

Si parte alle 18 per l'apertura serale, mentre da venerdì alla domenica ci sarà la parentesi dedicata al pranzo dalle 11.45 alle 15. Saranno presenti 4 stand per 4 tipi di birre (chiara, ambrata, weiss e Ipa) oltre a uno stand per i drink e un chiosco per i gelati e i bomboloni. Per il cibo saranno attivi 16 banchi dello street food e tra i 10 e i 15 operatori dei mercatini.

Nel weekend arriveranno anche le supercar e le auto d'epoca in esposizione: circa 80 mezzi e 40 moto. E poi, i concerti. Mercoledì 29 apripista Federico Poggipollini, valente chitarrista solista da anni in tour con Luciano Ligabue. Mercoledì 30 si 'rokkeggia' con la Ac/Dc Real Tribute band, venerdì 1 luglio un tuffo negli anni '90 con i Time Out - Tribute Band 883. Sabato 2 si entra nel vivo del weekend con le attrazioni del Circo Nero e domenica 3 in chiusura Killer Queen, una tra le più stimate tribute band dei Queen.

"Un evento che mancava a Empoli strutturato così - spiegano Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli, e Gianluca D'Alessio, responsabile Confesercenti Empolese Valdelsa -, il primo grande evento oltre al Natale organizzato dall'associazione Centro Storico. Un evento a misura di famiglia, visto che avremo anche attrazioni per i più piccoli. Vista la qualità degli stand ci aspettiamo un ottimo ritorno di visibilità".

"Siamo contenti di rivalorizzare piazza Matteotti - spiega l'assessore alle Attività Produttive Antonio Ponzo Pellegrini -, una nuova scommessa su una piazza considerata brutto anatroccolo del centro storico. Ma si presta per grandi eventi di questo tipo ed è stata una scommessa che pensiamo di vincere".

Con l'avvio dell'evento si chiude anche una polemica lanciata da alcuni commercianti, che si erano lamentati di non essere stati chiamati a partecipare lanciando un appello sulla stampa. "Al momento della loro uscita sulla carta stampata era prematuro parlare di una partecipazione. Abbiamo in seguito lanciato un bando per le attività locali, come da disciplinare, e nessuno ha partecipato - spiega Condelli -. Va bene lo stesso, anche alla prima Notte Bianca nessuno volle venire e poi adesso c'è molto seguito, per l'Empoli Beer Fest è una data zero, speriamo che dall'anno prossimo ci possa essere maggiore partecipazione".