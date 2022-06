Estate in biblioteca, nuovo orario a Empoli

Cambio di orario per la biblioteca comunale Fucini di Empoli: entra infatti in vigore l'orario estivo. La struttura di via dei Neri, dal 1 al 31 luglio 2022, sarà aperta al pubblico dal martedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. Dal 1 al 6 agosto, sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30, mentre dall’8 al 20 agosto effettuerà chiusura completa. Dal 22 al 31 agosto 2022, porte aperte dal martedì al venerdì dalle 9 alle 20 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Per quanto riguarda la Sezione Ragazzi effettuerà chiusura nel mese di luglio, dal 1 al 31, il lunedì e giovedì perché si ‘sposta’ nel Parco di Serravalle in orario 16.30-17.30. Dal primo al 31 luglio sarà aperta martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. Ad agosto, dal 1 al 6, lunedì e giovedì chiusura, martedì, mercoledì, venerdì e sabato apertura dalle 8.30 alle 13.30; dall’8 al 20 agosto chiusura completa. Dal 22 al 31 agosto 2022, la Sezione Ragazzi sarà chiusa il lunedì e giovedì e aperta martedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13.30 e sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa