Ex Ecomostro, approvato ultimo acquisto da mezzo milione di euro

Il Comune di Empoli potrà procedere con la compravendita della porzione residua della proprietà privata del complesso immobiliare dell'EcoPark, fabbricato dismesso nel cuore di Ponte a Elsa, al centro di un progetto di rigenerazione urbana. Nel corso del consiglio comunale che si è svolto lunedì 27 giugno 2022 è stata approvata a maggioranza, con voti favorevoli di PD, Questa è Empoli e Buongiorno Empoli-Fabricacomune, contrari di Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli e l'astensione di Misto, l'approvazione del documento "EcoPark - Rigenerazione urbana del fabbricato dismesso nel centro abitato di Ponte a Elsa - Compravendita della porzione in residua proprietà privata del complesso immobiliare"

Come ricordato dal vicesindaco Fabio Barsottini, nel corso dell'illustrazione del documento, "Dal 2019 abbiamo preso l'impegno di entrare in possesso dello scheletro con l'obiettivo di andare a rigenerare tutto il centro abitato della frazione, provando a immaginarci un recupero rifunzionalizzante di quell'ambiente: immaginiamo di convertire quello 'scheletro' in locali su cui insediare servizi per tutta la cittadinanza. Stiamo terminando gli ultimi aspetti del progetto definitivo per vederlo realizzato entro il 2026. Un progetto che migliorerà la vivibilità dei residenti che abitano a Ponte a Elsa".

Sono previsti la demolizione della struttura esistente, il recupero del locale interrato per la realizzazione di 50 posti auto con due rampe di accesso e due corpi scala e ascensore dedicati, la realizzazione del nuovo edificio con un piano terra con l’inserimento di 6 blocchi polifunzionali indipendenti, copertura accessibile alla cittadinanza con sistemazione verde e spazio coperto con fotovoltaico. Il progetto prevede anche la sistemazione dell’area esterna circostante al complesso con realizzazione di percorsi pedonali e incremento della superficie permeabile e l'integrazione del verde esistente con il sistema degli spazi aperti. Infine, è prevista la ridefinizione delle aree di sosta ai margini del complesso per un totale di 79 posti auto.

I SERVIZI - I sei spazi, al momento ipotizzati nella struttura che sorgerà, potrebbero ospitare, anche alla luce delle osservazioni dei cittadini, attività dei servizi sociali e sociosanitari, una ludoteca dedicata anche a Gamefications e Lego e a centro di ascolto per i giovani, servizi digitali/Caf, una caffetteria, uno spazio studio/punto prestito libri, un luogo dedicato a musica e sala prove. Sono da definire i modelli di gestione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa