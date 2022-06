Finte vaccinazioni per avere il green pass, condanna a oltre 5 anni per l'ex medico

Arriva la prima condanna per l'ex medico di famiglia (sospeso dall'ordine) accusato di aver fatto ottenere il green pass illegalmente con finte vaccinazioni a decine di pazienti nell'ambulatorio dell'ospedale Pacini di San Marcello Pistoiese. Lo riporta la stampa locale. Il tribunale ha deciso per Federico Calvani una condanna a 5 anni, 3 mesi e 10 giorni per falsità, truffa al sistema sanitario nazionale, peculato e omissione di atti d'ufficio. Oltretutto era accusato anche di corruzione per aver preso 50 euro una volta e 40 un'altra da dei pazienti mai vaccinati. Il pm aveva chiesto la condanna a 4 anni e 4 mesi e 20 giorni, il giudice ha ritenuto opportuno aumentare la condanna. Verranno risarciti con 20mila euro ciascuno l'Asl, l'Ordine dei Medici di Pistoia e Ministero della salute assieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel frattempo continuano le indagini sul fronte di chi non si è vaccinato ma ha ottenuto comunque il green pass.