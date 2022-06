In fiamme un'officina di Campi Bisenzio, danneggiata facciata di una palazzina

I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa intorno alle 1.40 nel comune di Campi Bisenzio, in via Tosca Fiesoli, per l'incendio di un officina meccanica. Le fiamme, sviluppatesi all'esterno dell'officina, hanno riguardato alcune auto che si trovavano nel piazzale. Danneggiata anche la facciata di una palazzina adiacente, evacuata per precauzione dai pompieri. Sul posto hanno operato 3 squadre dei vigli del fuoco con 5 automezzi e 18 operatori sul posto. Nessun danno a persone. Sul posto intervenuti anche carabinieri e personale sanitario.