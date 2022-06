Impatto mortale a Galleno, perde la vita un 35enne

Un 35enne di Chimenti, tra Altopascio e Castelfranco di Sotto, ieri ha perso la vita durante un incidente sulla principale via Romana Lucchese a Galleno, frazione di Fucecchio. Il fatto è accaduto poco prima delle 19. Sul posto due ambulanze, della Misericordia di Uzzano e della Pubblica Assistenza di Fucecchio, oltre ai vigili del fuoco. Per tentare il tutto per tutto e salvare Fabio Steriti, questo il nome della vittima, è stato chiamato anche l'elisoccorso Pegaso ma non c'è stato niente da fare. Come riporta il quotidiano La Nazione, l'impatto è avvenuto tra una Clio, con a bordo un 22enne rimasto ferito, e la Fiat Punto di Steriti. I rilievi sono stati a cura della polizia municipale dell'Unione dei Comuni.