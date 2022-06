Keu, sequestro per imprenditore del Pisano legato alla cosca Gallace

Sequestro di beni nei confronti di un imprenditore originario del Catanzarese ma da anni residente in provincia di Pisa, considerato dalle forze dell'ordine elemento di spicco della cosca Gallace e già condannato a 22 anni per la strage di Guardavalle dell'agosto 1991.

I beni sequestrati riguardano una società attiva nel settore agricolo e il relativo compendio aziendale, 6 unità immobiliari ubicate nel comune di Terricciola (PI), 5 tra auto, moto e mezzi agricoli, 9 conti correnti.

I carabinieri del Ros e quelli di Livorno hanno eseguito il sequestro dopo gli esiti dell'operazione Geppo/Calatruria terminata con 17 arresti ad aprile 2021 per associazione per delinquere finalizzata all’estorsione, illecita concorrenza con violenza e minaccia, sub-appalto irregolare ed altro, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, favoreggiamento personale, il tutto aggravato sia dal metodo mafioso.

L'operazione si lega anche all'inchiesta Keu nel frangente dei lavori sulla Srt 429 tra Empoli e Castelfiorentino, sotto la quale sarebbero stati inseriti scarti inquinanti del processo di depurazione delle industrie conciarie.