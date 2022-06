Lavori al polo scolastico di via Sanzio, le immagini dal drone dei cantieri da 7 milioni

Prime fasi dei lavori per il nuovo polo scolastico che nascerà in via Raffaello Sanzio ad Empoli, dal valore di 7,7 milioni di euro.

Del nuovo polo faranno parte gli istituti Pontormo, Ferraris e Fermi. Si tratta di un’area di oltre 70 mila metri quadrati.

Il progetto e la realizzazione sono a cura della Città Metropolitana di Firenze.

Previste 25 aule, ciascuna con capienza di circa 30 studenti, oltre a laboratori, uffici e una palestra. L’importo è di 7 milioni e 700mila euro.

La Metrocittà ha anche acquistato un magazzino, di proprietà del Comune di Empoli, posto all’interno del resede del complesso scolastico di via Raffaello Sanzio, in uso agli Istituti scolastici presenti nel plesso, per 29.400 euro.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze