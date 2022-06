Si ribalta con l'auto, 26enne muore tra Castelfiorentino e Certaldo

Un giovane di 26 anni è morto in un incidente stradale nella notte di oggi in zona Malacoda-Petrazzi a Castelfiorentino, in via Ciurini.

Il conducente era alla guida della sua auto quando, dopo la rotatoria prima del distaccamento dei vigili del fuoco di Petrazzi, venendo da Certaldo, ha urtato un muretto e la sua auto si è ribaltata finendo fuori strada. I vigili del fuoco si sono impegnati per estrarlo con una particolare attrezzatura viste le condizioni del veicolo. Una volta affidato ai sanitari intervenuti della Misericordia di Certaldo, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica.