Muore in una cascata in Versilia, 53enne trovato da un passante

Un altro uomo è stato trovato morto nelle acque della Versilia. Stavolta siamo nelle acque della cascata di Candalla a Camaiore. Un 53 vestito, ma con scarpe e documenti lasciati sul bordo della cascata, è morto annegato ma non è chiaro se il gesto sia stato accidentale o intenzionale. Il corpo è stato visto da un uomo che stava passando dal ponticello vicino alle cascate. Presenti sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, i mezzi del 118, la municipale e la scientifica della polizia di Viareggio.

È la seconda persona morta in acqua in Versilia, dopo il 62enne finito con la bici nelle acque del porto di Viareggio. In merito a quel caso, si sa che l'uomo è di nazionalità austriaca e viveva in una roulotte dietro la Darsena. Le indagini sono a cura della capitaneria di porto e della guardia costiera. Altri accertamenti sono in corso.