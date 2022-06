Opi fa un passo indietro, il presidente Massai si dimette dopo il caos di Sovigliana

A seguito delle forti tensioni presenti in alcuni gruppi di infermieri di Firenze e Pistoia e a seguito dei tanti episodi spiacevoli che si sono verificati negli ultimi mesi, a partire dalle polemiche sui vaccini, fino alle invettive e alle offese registrate all’esterno dell’assemblea di venerdì scorso a Vinci, il presidente Danilo Massai ha deciso di rassegnare le sue dimissioni.

"Confermando la correttezza e l’importanza di quanto fatto finora – ha detto – credo che le mie dimissioni siano oggi l’unico modo per provare a riportare la serenità nell’Ordine. Dispiace per il clima che si è creato e che trovo ingiustificabile. Visto che sono stato accusato di agire solo per provare a mantenere il posto, spero che le dimissioni possano fugare ogni dubbio sui motivi che, in questi anni, mi hanno spinto a prendere le varie decisioni, sempre determinate dalla voglia di essere utile alla professione e agli uomini e donne che la svolgono".

Tante le iniziative curate dal presidente Danilo Massai dal 2020 (anno delle elezioni) a oggi: dalle raccolte fondi a favore degli infermieri costretti a trasferirsi a Firenze per la pandemia all’appello lanciato ai proprietari di case per metterle gratuitamente a disposizione degli infermieri, coordinando per settimane offerte e richieste; dall’impegno sulla formazione, alle battaglie a favore dei colleghi delle Rsa; dalle campagne di sensibilizzazione su temi come la violenza, il codice rosa, la gestione di pazienti psichiatrici; fino ai tanti progetti dedicati al coinvolgimento dei giovani, in accordo con l’Università.

Dopo le dimissioni di Danilo Massai, il Consiglio ha eletto come presidente David Nucci, già vicepresidente di Opi Firenze-Pistoia. La carica di vicepresidente è andata invece a Barbara Caposciutti.