Piazza Don Minzoni riasfaltata, le manutenzioni per luglio a Empoli

Si riparte con gli interventi di asfaltatura di tratti di vie e marciapiedi di competenza del Comune di Empoli. I lavori che partiranno nei prossimi giorni sono parte dell’Accordo Quadro di manutenzione strade e marciapiedi per il 2022-2023.

Gli interventi comporteranno in particolare modifiche alla sosta: saranno posizionati con idoneo anticipo i pannelli di preavviso dell'intervento e i relativi cartelli di divieto di sosta per mezzi, motorini e biciclette. Per quanto concerne, il cantiere di via Maremmana è prevista la chiusura al traffico della strada per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento: saranno collocati anche in questo caso cartelli stradali a indicare la viabilità alternativa.

CRONOPROGRAMMA. Gli interventi su pavimentazione stradale prenderanno avvio mercoledì 29 giugno 2022 con il rifacimento della pavimentazione stradale su via Segantini da via Bisarnella a via Russo direzione Firenze (circa 100 metri). Dal primo luglio 2022, scatterà il rifacimento della pavimentazione stradale su via Maremmana, tratto da via della Quercia alla ex scuola elementare (circa 200 m). Dal 4 luglio, via al rifacimento della pavimentazione stradale sia sulla carreggiata che in corrispondenza degli spazi di sosta di bici, auto e motorini di piazza Don Minzoni (circa 1.500 mq di piazza).

Per quanto riguarda invece i lavori su marciapiedi e piste ciclabili, saranno realizzati nella prima metà di luglio, compatibilmente con la presenza del mercato settimanale e altri eventi. Nel dettaglio, sono previsti il rifacimento del manto di usura della pista ciclabile di Viale Buozzi dall'incrocio con via Arnolfo di Cambio a via Fabiani (circa 450 m) e il rifacimento del manto di usura dei marciapiedi su Viale Petrarca da via Bisarnella a via Russo in direzione Firenze e dalla passerella sul torrente Orme a via Bisarnella in direzione Pisa (circa 350 m).

L’assessore alle manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci, ha commentato: «Iniziano i lavori di bitumatura attingendo dall’Accordo Quadro delle manutenzioni. Ma questo è soltanto l’inizio. I lavori di sistemazione delle strade comunali e marciapiedi continueranno dopo questo primo blocco e verranno effettuati con interventi pari a 600mila euro. Somme individuate con l’ultima variazione di bilancio e variazione del piano delle opere pubbliche».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa