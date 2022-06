Continuano le piogge in Toscana, ancora codice giallo per il 28 giugno

Le condizioni di instabilità dovute al flusso di aria fresca proveniente da Nord porteranno piogge e temporali sulle aree settentrionali della regione. Ad essere interessata dalle piogge sarà una fascia più estesa, rispetto a quella indicata nel precedente avviso.

I temporali potranno essere più intensi in particolare nelle zone del Nord-ovest, meno intensi altrove. Saranno possibili colpi di vento e grandinate, in particolare sulle isole e in montagna.

Per questo la Soup ha emesso un nuovo codice giallo valido fino alla mezzanotte di oggi, martedì 28 giugno.