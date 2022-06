Ponsacco Street Festival Rock&Blues e Bluesacco: tre giorni di festa

Musica, street food e mercatino vintage: sarà davvero un appuntamento per tutti i gusti quello che giovedì 30 giugno, venerdì 1 e sabato 2 luglio tornerà a far risuonare a Ponsacco le note del “BlueSacco” insieme al “Ponsacco Street Food”, con un format nuovo e originale organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Comune di Ponsacco, con la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa – Terre di Pisa, la collaborazione di Associazione culturale Artemide, Blu Confine, Amici Della Musica e Blues in the Bag, PubbliEventi, Etruria Eventi e il contributo di Niccolai – Grandi magazzini della musica e il Ristorante Pizzeria Ariete.

“L’estate a Ponsacco è iniziata con grandi eventi e dopo il successo della Festa del Commercio, ci tuffiamo nel blues e nel rock con questi tre giorni di musica e street food. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questi tre giorni di musica e divertimento” afferma il sindaco di Ponsacco Francesca Brogi. “Un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente sul territorio” dichiara il presidente di Confcommercio Pisa Area Vasta, Alessandro Simonelli. “Il centro si animerà in tutto il suo splendore in piazza della Repubblica con lo street food, le aree del mercatino vintage in corso Matteotti e l'area giochi per bambini in piazza San Giovanni”.

Saluta con entusiasmo “il ritorno di un nuovo fine settimana all'insegna dello street food, del buon cibo e della buona musica” l'assessore al Commercio di Ponsacco Roberta Lazzeretti, mentre l'assessore alla Cultura Stefania Macchi evidenzia come “dopo la pandemia sia scaturita una grande voglia di collaborazione ancora più ampia, una soluzione vincente per Ponsacco che permette di proporre un'offerta culturale, artistica e commerciale sempre più ampia alla cittadinanza”

La settimana si apre con un'anteprima del festival, mercoledì 29 alle 19.30 al circolo Toniolo di Ponsacco con l'esibizione del duo Jimmy&Celeste. Da giovedì a sabato nel centro storico di Ponsacco sarà possibile gustare le specialità di alcuni dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, pronti a soddisfare ogni palato con la loro ampia offerta di cibo e bevande, piatti della cucina italiana e internazionale e una ricca selezione di birre artigianali. Uno show enogastronomico accompagnato dai capolavori della musica rock e soul: giovedì 30 sul palco di piazza della Repubblica si esibiranno tre band emergenti dell'etichetta discografica Bang, mentre il 1 luglio toccherà ai Cabin Fevers, sound di matrice rock statunitense con inserti country e blues, e alla cover band Queen at the Races, composta da musicisti toscani per rendere omaggio ai Queen.

Giorni di festa che animeranno l'intero centro storico e vedranno il loro momento clou sabato 2 luglio alle 19, con il ritorno, dopo due anni di stop, del “Bluesacco Festival”, uno degli eventi blues più importanti a livello nazionale, giunto alla XII edizione e organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e dall'Associazione Blues in the Bag, con il contributo e il patrocinio del Comune di Ponsacco, il contributo del Consiglio regionale della Toscana e la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa - Terre di Pisa.

“Quest'anno Bluesacco presenta due artisti di punta” spiega Maria Ceccanti, direttore artistico dell'associazione Blues In the Bag: “Andy J Forest, armonicista blues di New Orleans e attore, e Deviana P Morgan, cantante lirica indonesiana che ha collaborato con la Scala di Milano, oltre alle All Broken 29, giovane gruppo femminile di Forcoli che ha partecipato al'edizione 2018 del San Remo Rock”.

Venerdì e sabato in corso Matteotti sarà inoltre allestito uno speciale mercatino vintage, dove si potranno trovare pezzi da collezione e oggetti di altri tempi, mentre in piazza San Giovanni i più piccoli potranno divertirsi nell'area giochi attrezzata.

Fonte: Ufficio Stampa