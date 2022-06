Pubblicate a Empoli le ammissioni ai nidi d’infanzia e la lista di attesa

Con determina dirigenziale n. 781 del 28/06/2022 è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l’ammissione ai nidi d’infanzia, le assegnazioni e la lista di attesa ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei comunali per l’anno educativo 2022/2023. La pubblicazione sul sito istituzionale ha valore di notifica alle famiglie.

RIUNIONE CON I GENITORI

Martedì 12 luglio alle 18 è convocata la riunione con i genitori dei bambini nuovi iscritti al nido di ammissione.

QUANDO PRESENTARE EVENTUALE RICORSO

Fino al 8 luglio 2022, nel caso in cui si rilevino delle irregolarità nell’assegnazione di sede è possibile presentare eventuale ricorso in merito alla sede assegnata con motivata nota scritta indirizzata al "Dirigente del Settore Servizi alla Persona".

RINUNCIA AL POSTO ASSEGNATO

Entro il 5 luglio 2022 è possibile presentare eventuale rinuncia al posto assegnato; la rinuncia deve essere fatta in forma scritta, sottoscritta da entrambi i genitori allegando i documenti di identità in corso di validità o permesso di soggiorno di entrambi i genitori e deve essere indirizzata al Servizio Educativo all’Infanzia al seguente indirizzo: servizieducativi@comune.empoli.fi.it o al protocollo del Comune di Empoli al seguente indirizzo: protocollo@comune.empoli.fi.it

Si ricorda che l’ammissione al nido è subordinata alla verifica della regolarità della posizione vaccinale del/la bambino/a.

AGEVOLAZIONE SULLE TARIFFE IN BASE ALL’INDICATORE ISEE

Si ricorda ai genitori dei bambini che saranno ammessi ai nidi comunali e che hanno l’intenzione di accedere a contribuzione tariffa mensile fissa agevolata per la frequenza del bambina/o/i al nido d’infanzia ed eventuale servizio educativo aggiuntivo “nidopiù” per l'anno educativo 2022/2023 che potranno accedere alle agevolazioni sul pagamento della tariffa in base ai criteri vigenti stabiliti dalle norme per l'iscrizione, la frequenza e la contribuzione ai nidi d'infanzia/Centrozerosei – anno educativo 2022/2023 di provvedere ad inviare l’autocertificazione Isee entro il giorno 31 luglio 2022 al servizio educativo.

Si comunica inoltre che il modello per l’autocertificazione ISEE è reperibile sul sito web del Comune di Empoli.

Si ricorda ai genitori che intendono pagare con addebito in c.c. di riempire il Modulo per addebito diretto SEPA (SDD CORE); il modulo dovrà essere inviato all’Ufficio Scuola ed è reperibile nel box informazioni iscrizione nidi).

Fonte: Ufficio Stampa