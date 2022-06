Spettacoli fuori dal teatro del Popolo, arriva il premiato Massini

Torna per il quarto anno la rassegna teatrale “Teatro al Popolo-Teatro fuori dal teatro” nello Spazio L’Arena, a due passi dal Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

La rassegna è stata organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo, con gli Enti fondatori Comune di Castelfiorentino ed Ente Cambiano scpa/Banca Cambiano 1884 spa, in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro.

“L’appuntamento con il teatro all’aperto si sta consolidando grazie all’incoraggiamento e all’apprezzamento del pubblico che risponde in maniera entusiasta– commenta la presidente della Fondazione Teatro del Popolo Maria Cristina Giglioli- anche questa edizione è pensata per non deludere le aspettative degli spettatori, rivolgendosi, fra l’altro, con alcuni specifici appuntamenti, ai bambini. Ringrazio tutti coloro che si stanno adoperando per la buona riuscita della rassegna con la quale intendiamo offrire una bella occasione di socialità”.

Esprime soddisfazione anche Vania Pucci, direttrice artistica del Teatro del Popolo.

“Tre spettacoli per il pubblico adulto che in maniera ironica o poetica ci raccontano storie con argomenti importanti ma con lievità e leggerezza. Grandi interpreti che saranno lì sul palco per noi, nelle sere d'estate. Troppo tempo abbiamo passato lontani l'uno dagli altri, adesso è il momento dello spettacolo dal vivo, accanto ad altri ad ascoltare storie. Sono felice di avere con noi Stefano Massini reduce da un così grande traguardo, di ospitare tre signore del teatro come Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino con un classico letterario toscano ed infine i grandi musicisti della Banda Osiris con Telmo Pievani che ci ricordano quanto l’acqua sia preziosa per la vita e cosa possiamo fare per salvaguardare questa ricchezza, argomento ahimè molto attuale. Questa estate abbiamo una proposta anche per gli spettatori più piccoli e le loro famiglie con due spettacoli che si rifanno all' opera di Gianni Rodari, Noi vi aspettiamo!”.

La rassegna è composta da cinque appuntamenti. Due serate per le bambine e i bambini e le famiglie, dedicate a Gianni Rodari. Si inizia Mercoledì 6 luglio con “L'accento sulla A”. Favole, novelle e filastrocche di Gianni Rodari raccontate, musicate e cantate dalla compagnia Matuta Teatro. Si proseguirà poi Mercoledì 13 luglio con lo spettacolo “Giocando con le storie” con Alice Bachi. Si raccontano le storie di Alice, una bambina che cadeva ovunque, persino nella sua torta di compleanno!

Per il pubblico adulto Lunedì 11 luglio, ecco Stefano Massini che solo pochi giorni fa, ha vinto, primo italiano a riuscirci, il Tony Awards per la drammaturgia, a tutti gli effetti il Premio Oscar del teatro americano. Massini è autore di molti testi teatrali e conosciuto al pubblico per i suoi racconti televisivi nella trasmissione Piazza Pulita.

A Castelfiorentino il suo arrivo è comprensibilmente atteso. Con “L'alfabeto delle emozioni” accompagnerà gli spettatori in un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso, nel labirinto del nostro sentire e sentirci.

Assolutamente da non perdere.

Nel cartellone, Lunedì 18 luglio “Le ragazze di San Frediano”, di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Tra i più noti romanzi di Vasco Pratolini, le ragazze a cui lo dedica sono un gruppo di giovani donne che decide una beffa ai danni del rubacuori del quartiere, in un’epoca in cui ribellarsi ai soprusi degli uomini era davvero difficile.

La rassegna sarà chiusa, Lunedì 25 luglio, dalla Banda Osiris e da Telmo Pievani in “AquaDue0”. La Banda Osiris si cimenta in uno spettacolo radicalmente nuovo, con una totalità di brani inediti e riscopre la vena onirica e surreale degli esordi. La complicità del Prof. Pievani sposta il dibattito su temi importanti ed indispensabili trattati con leggerezza e semplicità.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21,45. L’acquisto dei biglietti è possibile sia online dal sito del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che alla biglietteria del Teatro, ogni sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30, a partire da Sabato 2 luglio.

TEATRO AL POPOLO-TEATRO FUORI DAL TEATRO

Castelfiorentino, Spazio L’Arena

-Mercoledì 6 luglio ore 21,45

Matutateatro in

“L’accento sulla A”

da una filastrocca di Gianni Rodari

-Lunedì 11 luglio ore 21,45

Stefano Massini in

“L’alfabeto delle emozioni”

-Mercoledì 13 luglio ore 21,45

Giallo Mare Minimal Teatro in

“Giocando con le storie”

-Lunedì 18 luglio ore 21,45

Catalyst in

“Le ragazze di San Frediano”

con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino

-Lunedì 25 luglio ore 21,45

Banda Osiris e Telmo Pievani in

“AquaDue0”.

Prezzo biglietti:

Biglietti adulti € 10 (ridotti soci coop € 8)

Biglietti spettacoli ragazzi € 5 (ridotti soci coop € 3)

Sul sito del Teatro:

www.teatrocastelfiorentino.it

Alla Biglietteria del Teatro:

Sabato 2,9,16 e 23 Luglio ore 9,30/12,30

tel.0571.633482

info@teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Teatro del Popolo di Castelfiorentino