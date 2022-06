Torna a Fucecchio con Cordone (Lega) "Lo Sportello del Cittadino"

"Attraverso i media, mi sento in dovere di informare la cittadinanza di Fucecchio che domani mercoledì 29 giugno 2022 sarà riattivato nella città che ha dato i natali ad Indro Montanelli, 'Lo Sportello del Cittadino' da me ideato oltre dieci anni fa come iniziativa realizzata per ascoltare i problemi della gente, al di là dell'appartenenza politica, e ove sia possibile, cercare di risolverli, attraverso le Istituzioni. La postazione così denominata, sarà attivata appunto, nella giornata di domani 29 giugno, dalle ore 9,30 alle ore 13 circa in piazza XX settembre, all'ingresso del mercato settimanale ed io sarò presente insieme ad alcuni militanti, felice di riprendere e migliorare da rappresentante delle Istituzioni, un rapporto con la gente comunque mai interrotto".

Marco Cordone, Consigliere comunale di Fucecchio Lega Salvini Premier/Consigliere Nazionale ANCI