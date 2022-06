I vigili del fuoco del comando di Pistoia, con una squadra si stanno recando in supporto al comando di Massa Carrara, dove a causa del maltempo si è abbattuta una tromba d’aria. Al momento vi sono 27 richieste di intervento - per alberi pericolanti e dissesti statici - nei comuni di Massa, Aulla, Pontremoli, Montignoso, Fosdinovo, Fivizzano. In supporto è stata inviata anche una squadra dal comando di Livorno