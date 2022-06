A 'Apriti, cinema' la cerimonia del Premio Claudio Carabba

Sabato 2 Luglio (ore 21.30) all’arena “Apriti, Cinema!” nel Piazzale degli Uffizi si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del “Premio Claudio Carabba”, un concorso per giovani critici cinematografici dedicato alla memoria del grande critico fiorentino scomparso poco meno di due anni fa. Sono giovanissimi e appassionati di cinema i tredici studenti delle scuole secondarie di II° grado della Città Metropolitana di Firenze che hanno partecipato al concorso promosso dal Sncci Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Gruppo Toscano, Lanterne Magiche e Spazio Alfieri, con il contributo di UnicCoop Firenze, che premierà le tre migliori recensioni dei film preferiti dai ragazzi tra quelli visti al cinema Spazio Alfieri nell'ambito della rassegna "Scelti dalla Critica”.

“Siamo davvero molto felici che tanti studenti abbiano raccolto la sfida di cimentarsi con l’analisi del film e con la scrittura di una recensione – dichiara Marco Luceri, coordinatore del Sncci Gruppo Toscano – Crediamo sia il modo più bello per ricordare una personalità come Claudio Carabba, che era sempre attento ai giovani e ai nuovi linguaggi. Tutti gli elaborati che ci sono giunti sono stati di ottimo livello, frutto della visione attenta dei film che abbiamo proposto nella rassegna Scelti dalla Critica, con i tre vincitori che avranno l’opportunità di poter andar alla Mostra di Venezia, uno dei luoghi del cuore di Claudio”.

I giovani concorrenti avevano avuto già occasione di avvicinarsi alla "critica cinematografica" nel corso degli ultimi due anni, grazie ai "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento" (ex Alternanza Scuola Lavoro), svolti nelle loro rispettive scuole (tra queste Liceo Galileo, Liceo Scientifico Rodolico, Liceo Artistico Leon Battista Alberti e IISS Agnoletti) da Lanterne Magiche. A guidare gli studenti nel percorso didattico e formativo, per l'acquisizione di alcune delle competenze fondamentali, è dal 2016 il critico e giornalista Edoardo Becattini, uno degli esperti che collaborano al programma di Educazione all'Immagine e al linguaggio audiovisivo per le scuole di ogni ordine e grado - Lanterne Magiche, appunto - sostenuto da Regione Toscana e promosso da Fondazione Sistema Toscana.

Durante la premiazione saranno consegnati i premi a coloro che si sono particolarmente distinti, mentre i primi tre classificati vinceranno un viaggio ed accredito per partecipare alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. A valutare gli elaborati degli studenti, tutti di buon livello e accuratezza, è stata una giuria composta dagli scrittori Enzo Fileno Carabba (presidente) e Carlo Carabba, dai critici cinematografici Marco Luceri, Luigi Nepi, Gabriele Rizza, e da Sveva Fedeli, responsabile del programma Lanterne Magiche di Fondazione Sistema Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa