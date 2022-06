Aggredisce i clienti e rovina l'arredo del circolo Arci 'Pace e Lavoro' di via Nino Pisano a Pisa in pieno giorno. Per questo un 40enne di Milano è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. All'arrivo della volante della polizia gli operatori sono stati colpiti con calci e testate. L'uomo aveva abusato di alcol e stupefacenti.