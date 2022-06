Anais Drago apre la rassegna Jazz a Vinci

Solitudo è il nome del nuovo album della violinista Anais Drago, pubblicato dalla Cam Jazz. Un disco in solo che sorprende per la pluralità di voci, un elogio alla solitudine che si nutre di bellezza. Solitudo il titolo, solista lo strumento. Eppure, Anais, in questa nuova opera, sola non lo è mai veramente, neanche sul palco, a presentare il programma da concert omonimo. Solitudo, infatti, è tutt’altro che un album e concerto monocolore, ma stupisce, invece, per la moltitudine di suoni e la ricchezza armonica e melodica.In parte rigorosa scienziata, in parte virtuosa incantatrice e dedita sacerdotessa, Anais Drago sembra essere intenta a estrarre, una alla volta, tutte le infinite potenziali voci del violino, come a volerne esaurire il repertorio antico, inventando poi nuove e ardite conformazioni, persino aliene alle nostre orecchie. Grazie all’uso sapiente di effetti, loop station e sovraincisioni, le corde del violino (sia elettrico sia acustico) si moltiplicano fino a raggiungere volumi orchestrali.Il materiale musicale trae spunti da testi letterari, ricordi o riflessioni sulla vita contemporanea. Legati saldamente uno all’altro, per quanto diversi tra loro, i brani rivelano anche le numerosissime influenze musicali di Anais, la quale annovera nel suo background esperienza di studio ed esecuzione di musica classica e barocca, folk, world music, pop, progressive rock, fusion e infine il jazz.

ANAIS DRAGO

Artista italiana, vincitrice del top jazz - categoria “nuove proposte”- della rivista Musica Jazz 2021, Anais Drago si muove tra le sonorità del jazz, del rock, della world-music, e con uno sguardo sempre rivolto a nuove sonorità e generi di confine.

Nel 2021 ha pubblicato “Solitudo”, secondo lavoro discografico a proprio nome, prodotto da CAM Jazz

Nata a Biella nel 1993, inizia a studiare violino all’età di tre anni sotto la guida di Lee Robert e Antonio Mosca presso l’Accademia Suzuki Talent Center di Torino.

Nel 2013 si diploma a pieni voti sotto la guida di Liana Mosca e nel 2017 consegue la laurea di biennio in composizione ed arrangiamento jazz ottenendo la valutazione massima, lode e menzione sotto la guida di Enrico Fazio; si aggiudica inoltre il Premio Ghislieri per migliore progetto di laurea.

Approfondisce lo studio del jazz e dell’improvvisazione partecipando a campus estivi e seminari, tra cui Guildhall College of Music (Londra) e Umbria Jazz Clinics.

Negli ultimi anni ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il primo premio nella categoria jazz del concorso Amadeus Factory (2018), finalista al Conad Jazz Contest (2019), premio Taste of Jazz/NUOVO IMAIE (2020), Top Jazz nella sezione nuove proposte della rivista Musica Jazz (2021), vincitrice della prima edizione del premio Isio Saba (2022).

Nel 2018 vince la call AIR (Artisti in Residenza) promossa dall’associazione Musicisti Italiani di Jazz in collaborazione con SIAE e MIBACT, e trascorre un periodo di residenza artistica di sei settimane presso la Mahidol University di Bangkok in qualità di ambasciatrice del jazz italiano, mentre nel 2020 vince la residenza d’artista all’interno del festival italo-francese “Una striscia di terra feconda” e, nello stesso anno, è nuovamente artista in residenza per il progetto “Orchestra Aperta” promosso dalla Fondazione Musica Per Roma in collaborazione con Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica.

Nel 2019 prende inoltre parte in qualità di violinista solista al tour del cantante pop Ultimo, accompagnandolo in trasmissione televisiva a Che Tempo Che Fa e nei successivi tre mesi di tour, che ha toccato venti Palazzetti dello Sport di tutta Italia e che si è concluso con un concerto allo Stadio Olimpico di Roma.

Nel 2021 prende parte al progetto “Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti” diretta dal M. Paolo Damiani e collabora nuovamente con Fondazione Musica per Roma in svariati progetti e residenze. www.anaisdrago.it

Fonte: Empoli Jazz Festival - Comunicato Stampa