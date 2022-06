Camminata 'spensierata' per l'asilo L'Albero Azzurro

Una festa di fine anno speciale per gli alunni della scuola dell’infanzia L’albero Azzurro che, nella ricerca di una normalità ormai da troppo tempo persa, a causa del terribile periodo di pandemia, ha organizzato “La 10°camminata spensierata”. Un desiderio condiviso tanto dalle maestre quanto dalle rappresentanti dei genitori che hanno dato un grande contributo e sostegno. L’insegnante Greco sostiene: «Siamo partiti in ritardo rispetto al solito, ma c’era davvero tanta voglia di organizzare questa festa. In pochi incontri, ma con tanto lavoro, siamo riusciti a realizzare tutto. Abbiamo provato una grande emozione durante i preparativi, si percepiva una gioia diversa, speciale».

L’evento ha coinvolto i bambini del plesso, le loro famiglie, le insegnanti. È stato patrocinato dalla podistica Spensierati, dal Comune di Santa Croce sull’Arno e dai gruppi carnevaleschi di S. Croce. La manifestazione si è svolta con la partenza davanti all’edificio della scuola, dove c’erano ad animare tamburini e sbandieratori della contrata San Pietro a Vigesimo di Castelfranco di Sotto, l’artista di strada Giada Bachini sui trampoli. Dopo il lancio dei palloncini, la Camminata è proseguita fino a piazza Garibaldi, prima tappa con sosta e ristoro, dove i bambini hanno partecipato al Carnevale estivo con lancio di coriandoli, offerti generosamente dai gruppi carnevaleschi. Poi la camminata è ripresa percorrendo il corso, accompagnata dalla musica dei tamburini fino ad arrivare a villa Pacchiani. Il pomeriggio fino alle 20,30 è trascorso in allegria e divertimento con il trio“Clown Fagiolino Feste” che ha animato con la baby dance, sculture di palloncini e una postazione con zucchero filato, mentre Giada Bachini ha intrattenuto i bambini con uno spettacolo di bolle; in più una ricca merenda è stata offerta dal Comune. Hanno partecipato in tanti,600 persone circa. C’erano anche bambini e famiglie degli anni precedenti che non erano riusciti a festeggiare a causa della pandemia.

Prosegue Greco: «Si percepiva chiaramente il desiderio di stare insieme, ovviamente con i bambini, che sono il vero motore perché vedere nei loro volti la gioia e il coinvolgimento di questa giornata, ha ricompensato per tutto il lavoro svolto e l’impegno che serve per organizzare questo grande evento. Desideriamo ringraziare per il sostegno e il fondamentale contributo alla realizzazione di questa importante manifestazione le rappresentanti dei genitori, il nostro dirigente scolastico Alessandro Imperatrice,la polisportiva Spensierati e il presidente Marco Mancini,la sindaca Giulia Deidda, la responsabile dei servizi educativi Sofia Capuano, l’assessora alla scuola Elisa Bertelli, l’assessore allo sport Alessandro Coltelli, il nostro fotografo Enzo Oliveri, Francesco Bianchi, il presidente del Carnevale dott. Bosco,la nostra cuoca Stella e il suo staff. Infine i nostri più sentiti ringraziamenti vanno alle aziende che hanno sponsorizzato l’evento e a tutti i presenti alla festa».