Cellulare nascosto per passare l'esame della patente, denunciato a Pistoia

Con un mini-cellulare nascosto cercava di passare l'esame teorico della patente di guida alla Motorizzazione Civile a Pistoia. I carabinieri di Capostrada hanno sventato il tentativo di truffa due giorni fa. Il responsabile è un uomo di origine pakistana. Il sospetto è giunto dalla commissione esaminatrice e dal controllo è stato trovato il cellulare con cavi, batterie e una scheda SIM per comunicare con un complice all'esterno. Tutto era nascosto negli abiti indossati dal candidato, che è stato denunciato in stato di libertà per truffa.