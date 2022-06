Cena de l'Unità, appuntamento a Castelfranco

Si svolgerà venerdì 8 luglio alle ore 20.30 nell'area esterna del circolo Arci di Castelfranco di Sotto la cena de l'Unità organizzata dall'Unione Comunale di Castelfranco insieme ai propri iscritti, militanti ed elettori.



"Torniamo a ritrovarci insieme dopo anni difficili - afferma il Segretario Pd Castelfranco, Stefano Pertici - per rinnovare il nostro spirito di comunità. Grazie ai nostri volontari troveremo ottima cucina, musica e tanta socialità. Le elezioni amministrative di qualche giorno fa consegnano una larga vittoria del centrosinistra in numerose città e paesi. Per questo crediamo sia importante mantenere un costante dialogo con tutti i nostri elettori o chi vede in noi un punto di riferimento".



Alla serata saranno presenti l'assessore regionale Alessandra Nardini, il consigliere regionale Andrea Pieroni e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.