Empoli Beer Fest, vietato introdurre lattine e vetro nell'area

Arriva la prima edizione di 'Empoli Beer Fest' in piazza Giacomo Matteotti, organizzata dall'associazione Centro Storico Empoli, in collaborazione con Food Festival e Confesercenti Empoli. Cinque giorni, dal 29 giugno al 3 luglio 2022, con l’eccellenza della birra artigianale, divertimento, street food da leccarsi i baffi, live music, area gonfiabili e giochi per bambini. L'ingresso è gratuito.

Per agevolare l’evento, per motivi organizzativi e a tutela della sicurezza pubblica di tutti coloro che vivranno la manifestazione, è stata predisposta, e già pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Empoli, l’ordinanza che riguarda la vendita e l’utilizzo di contenitori di vetro e lattine nell’area interessata.

È fatto divieto assoluto, dalle 20 del 29 giugno 2022 alle 24 del 3 luglio 2022 di somministrazione e vendita di bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine.

L’ordinanza riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti - Bar ecc..), attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, compresi nel perimetro tra: Piazza Matteotti, Piazza Ristori, Via Dei Navicelli, Via Rozzalupi.

Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali, potranno vendere per asporto le bevande previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

Il divieto riguarda anche tutti gli operatori partecipanti all’evento, in tutta l’area interessata dalla manifestazione: non potranno somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine, si potranno utilizzare esclusivamente bicchieri di plastica leggera o carta.

Lo stesso divieto vale per i frequentatori dell'area dove si svolge la manifestazione: è vietato introdurre cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro o lattine o consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

Le trasgressioni a questa specifica ordinanza saranno punite con una sanzione pecuniaria pari a 150 euro.

Questo è il link da cui si può scaricare o consultare l’ordinanza: https://www.comune.empoli.fi.it/node/31696 .

PARCHEGGI DISPONIBILI – Nei giorni della manifestazione non sono stati adottati provvedimenti temporanei alla viabilità. Gli avventori troveranno disponibili i parcheggi in Piazza Guido Guerra, Palazzo delle Esposizioni lato alberato, via Bisarnella lato autoscuola e lato Parco Mariambini, viale delle Olimpiadi (parcheggio antistante Corpo Vigili Giurati e parcheggio antistante Palazzetto dello Sport Empoli A. Aramini), Piazza Gramsci e via Valfredo Pulidori.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa