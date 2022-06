Evade dai domiciliari due volte in una sera, denunciato

Per due volte in poche ore è evaso dai domiciliari, ma la polizia lo ha sorpreso e denunciato. Il fatto è avvenuto a Firenze verso la mezzanotte di lunedì 27 giugno, protagonista un 28enne di origini peruviane.

Il giovane era stato arrestato per furto in un supermercato a Calenzano. Lunedì, durante un primo controllo poco dopo le 23.30, gli agenti non l’hanno trovato nella sua abitazione fiorentina, rintracciandolo poco dopo per le vie di Rifredi.

L’uomo, che si sarebbe giustificato dicendo di essere andato a bere un tè con gli amici, è stato subito risottoposto alla misura cautelare.

Passata meno di un’ora i poliziotti hanno effettuato un secondo controllo, trovandolo questa volta direttamente in strada nei pressi di piazza Dalmazia. Ripristinati ancora una volta gli arresti domiciliari lo stesso è stato denunciato per evasione e rischia ora un aggravamento della misura impostagli dal Tribunale.