FdI Fucecchio: "Degrado ai giardini Bombicci, fare qualcosa"

Quella dei Giardini Bombicci di Fucecchio è una situazione che conosciamo molto bene, visto che abbiamo la nostra sede cittadina che si affaccia proprio su tale area.

La superficialità e la disattenzione con cui viene gestito questo importante angolo del capoluogo, che spessissimo scivola in uno stato di autentico degrado, è sotto gli occhi di tutti.

Per questo non possiamo che condividere ed appoggiare le rimostranze dei cittadini che abitano nel quartiere, che come noi sono stufi dei continui atti vandalici sulle strutture pubbliche e del lassismo delle istituzioni che sembrano tollerare senza troppi problemi questo stato di cose in un’area verde lasciata spesso, peraltro, alla più completa incuria anche in termini di manutenzione ordinaria.

Sappiamo bene che sulla riqualificazione di tutta la zona pesa l’incognita relativa alle sorti dell’ex-cinema. Ma non si può certo attendere la definizione di progettualità urbanistiche più ampie per fare qualcosa per il recupero di un luogo così caro a tutti i fucecchiesi!

Come FdI Fucecchio, ci impegniamo sin da adesso ad inserire i Giardini Bombicci nella lista dei principali spazi cittadini da rilanciare e valorizzare. Per quello che sarà uno dei perni del futuro confronto programmatico per la città su cui chiameremo a raccolta anche le altre forze politiche e civiche che non si riconoscono nella attuale maggioranza di governo locale.

Nel frattempo, però, facciamo appello all’Amministrazione Spinelli affinché si attivi immediatamente per potenziare il controllo sulla zona (come funzionano le famose telecamere? E che fine ha fatto il piano di implementazione del servizio di videosorveglianza?) e per ripristinare il decoro nel parco e nelle zone limitrofe

Fonte: FdI Fucecchio