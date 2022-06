Fugge in monopattino con la cocaina in bocca, arrestato

Stava girando in monopattino, ha visto la polizia ed è fuggito. Mentre scappava ha lanciato a terra degli involucri, altri se li è messi in bocca. Un 27enne di origini tunisine è stato arrestato ieri (martedì 28 giugno) a Firenze.

Stava percorrendo via Fibonacci in monopattino, è fuggito verso via San Gervasio ma gli agenti non lo hanno mai perso di vista. Il 27enne aveva tentato di nascondere in bocca tre dosi di cocaina. Per questo è stato fermato e arrestato.