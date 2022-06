L'incasso di due giorni di lavoro devoluto alle onlus: il gesto di una gelateria

Tra il 2020 e i primi mesi del 2021, il periodo peggiore della storia dell’HORECA a causa delle misure anti Covid il Bar Gelateria Artigianale Tavola Calda Liberamente, di Sinalunga (Siena), registra il miglior incasso di sempre.

Per festeggiare, nell’estate del 2021 i titolari Mario Bivona e sua sorella Adriana decidono di donare l’intero guadagno di una giornata ad una onlus locale.

L’iniziativa si rivela un vero e proprio successo e allora di nuovo, il 9 Giugno 2022, i due fratelli hanno voluto replicare il gesto, invitando i concittadini ad acquistare i loro deliziosi dolci e gelati per raccogliere fondi a favore della Comunità Educativa d’Accoglienza Istituto Antoniano delle Figlie del Divino Zelo di Montepulciano.

Si tratta di una realtà del posto che da oltre mezzo secolo si occupa del sostegno e della riabilitazione di minori dai 2 ai 12 anni, abbandonati o allontanati dalle proprie famiglie per problemi di natura sociale, fisica o psicofisica.

Suor Graziana Vice Superiora della Comunità Educativa racconta: "Utilizzeremo la donazione di Mario e Adriana per acquistare beni essenziali per la comunità come alimentari, abbigliamento ma anche quaderni, libri, cancelleria per la scuola e qualche computer per i ragazzi più grandi. Con le mie consorelle sono davvero davvero grata ai Bivona e siamo profondamente commosse della generosità dei loro clienti.”

Mario Bivona, 39 anni, spiega: “I nostri eventi benefici hanno suscitato grandissimo entusiasmo tra i concittadini superando le nostre aspettative tanto che, grazie al buon cuore dei tantissimi partecipanti, il 9 giugno siamo riusciti a raccogliere ben € 800 , 300 in più rispetto alla ‘giornata benefica’ 2021. Se oggi la mia attività prosegue a gonfie vele tengo a dire che è grazie ai corsi che ho frequentato nella sede di Milano e di Roma della MIXOLOGY Academy dove ho imparato a gestire il mio locale con profitto. Siamo contenti e teniamo a condividere questi traguardi con chi ha più bisogno di noi”.

Sabato 2 Luglio dalle 11.30 alle 20.30 si replica: i fratelli Bivona attendono i loro clienti al Bar Gelateria Artigianale Tavola Calda Liberamente in via Grazi per “Bimbi in ANT” , un’altra iniziativa solidale che ora in più vedrà la partecipazione di altri esercizi commerciali del territorio di Sinalunga. L’incasso sarà devoluto a Fondazione ANT Italia onlus, ente impegnato nell’Assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei piccoli malati di tumore.