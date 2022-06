Incidente a Stabbia, auto contro tubazione del gas. Il sindaco: "Velocità troppo alta"

Uno scontro tra due auto ieri sera a Stabbia di Cerreto Guidi poteva avere gravi conseguenze. Alle 22 circa i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118 sono intervenuti per lo scontro. Uno dei due mezzi sarebbe finito contro una tubazione del gas, da lì i controlli dei vigili del fuoco di Empoli, i quali hanno messo in sicurezza l'intera area. Tra i feriti, soccorsi dal Soccorso Pubblico di Larciano e dalla Pubblica assistenza di Fucecchio, anche un 36enne, trasferito in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Sul tema viabilità nel territorio di Cerreto Guidi è intervenuta ieri sera il sindaco Simona Rossetti con un post su Facebook. "Sto pensando che la sicurezza dei cittadini è una delle cose più importanti. Sulle strade la velocità è troppo alta. Ribadisco che nei centri urbani stiamo cercando di arrivare a zone 30. Abbiamo riacquistato nuovi dissuasori e lampeggianti. Ho di nuovo sollecitato la presenza di autovelox perché ribadisco che nei centri urbani si deve andare piano. Ora c’è bisogno però che tutte le istituzioni facciano la loro parte e ascoltino i sindaci perché se ci sono i cartelli c’è bisogno anche di maggiori controlli sia di giorno che di notte!".

A Cerreto Guidi la questione è particolarmente sentita, soprattutto da quando è stato installato un rilevatore di infrazioni al semaforo di Lazzeretto che ha causato centinaia di multe ritenute ingiuste dai pendolari.