La biblioteca al Serravalle e tanti eventi per luglio a Empoli

Un programma davvero denso di appuntamenti quello realizzato dalla Sezione Ragazzi della biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. Tanti pomeriggi all’aria aperta in compagnia degli amici libri, con letture animate, laboratori e il punto prestito, che durante le iniziative sarà aperto il lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 19.30, sotto il grande gazebo rosso della biblioteca, nell'area davanti al laghetto adiacente ai giochi.

Sono questi i giorni in cui la Sezione ragazzi rimane chiusa perchè bibliotecarie e bibliotecari si spostano al parco con le attività tanto amate. Sono disponibili per il prestito e la consultazione, albi illustrati, prime letture, libri di divulgazione, storie e romanzi per tutte le età. Non solo Serravalle ma anche letture animate e punto prestito nei giardini delle frazioni con ‘L’Ora del Racconto’ e un programma da non perdere.

LA BIBLIOTECA A SERRAVALLE. Primo appuntamento, lunedì 4 luglio 2022, alle 17.30, al parco di Serravalle con ‘Note tra i rami: ascoltiamo il sound della musica dal mondo’. Un viaggio alla scoperta dei più svariati strumenti musicali, dai più conosciuti ai meno comuni, che ci raccontano le tradizioni dei popoli della Terra.

Si prosegue giovedì 7 luglio, alle 17.30, con L’Ora del Racconto al Parco che parlerà di ‘Beehotel: l'albergo delle api’. Un pomeriggio in compagnia di tanti libri dedicati a questi piccoli ma formidabili insetti. Lunedì 11 luglio, alle 17.30, spazio alla creatività con ‘Facciamo un timbrino?’ Con pezzetti di legno e gomma costruiremo il tuo stampino per personalizzare i tuoi quaderni, le scatole dei tuoi giochi e tutto quello che vuoi! Giovedì 14 luglio, sempre alle 17.30, L’Ora del Racconto al Parco ci farà conoscere i suoi ‘abitanti’: Gli inquilini del Parco. Quali animali vivono a Serravalle? Vieni a scoprirlo ascoltando divertenti storie.

Lunedì 18 luglio, alle 17.30, Come mi sento? In occasione del 17 luglio, giornata mondiale delle emoji un pomeriggio con tante faccine! Giovedì 21 luglio, stesso orario, L'Ora del Racconto regalerà ‘Meraviglia e scoperta’. Un pomeriggio in cui leggere tutti i pop up più belli della Fucini!

E poi, l’entusiasmante Gruppo di lettura ragazzi, Gli scompaginati, giovedì 21 luglio, alle 17 con proposte da non perdere. Lunedì 25 luglio, appuntamento coi colori e un po di impiastricciamento: alle 17.30, Fiori ed insetti con le dita. Tempere e fantasia per realizzare bestiari e giardini fantastici.

Giovedì 28 luglio, L’Ora del Racconto alle prese con animali feroci!. Attenzione animali liberi! Pericolose tigri e altri affamati felini sono scappati dalle pagine dei libri. Aiutaci a trovarli. Appuntamento alle 17.30.

La programmazione all’aria aperta per godersi lo splendido parco guarda anche agli adulti con i lunedì del gruppo delle sferruzzanti e i loro vademecum su punti a maglia e all’uncinetto. Alle 16.30 saranno pronte a attendere appassionati e curiosi del mondo della lana, dei ferri e molto altro. Per partecipare agli incontri potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571/757840.

Giovedì 7 luglio, alle 17.30 Workshop psicologico condotto da Pierluigi Salvi, a cura dell’associazione Logos. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria: Pierluigi Salvi 338 7060357, associazione.logos@psycoresource.it.

L’ORA DEL RACCONTO NEI GIARDINI PUBBLICI CITTADINI. Tante storie, tanti libri e proposte di letture disponibili al punto prestito durante tutte le iniziative. L'orario di apertura è dalle 17.30 alle 19.30.

Nel mese di luglio ecco le date da mettere in agenda: 6 luglio, giardino di Piazza Matteotti; 13 luglio, giardino di Monterappoli (via Salaiola); 20 luglio, giardino di Casenuove (via Val d'Orme); 27 luglio, Parco pubblico di Corniola.

Mercoledì 27 luglio ci sarà anche un gradito fuori programma: ad Avane, nella piazza dei Cavalieri, letture e piccolo punto prestito a lume di luna. A partire dalle 21.30.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere alla mail biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare il numero 0571/757873.

