Maltempo, tromba d'aria in Lunigiana: intervento dei vigili del fuoco

Il maltempo non ha dato pace alla Toscana. Questa notte una tromba d'aria si è abbattuta nel territorio di Massa Carrara dove, spiegano i vigili del fuoco, squadre a supporto del comando provinciale dei pompieri stanno arrivando da Pistoia e da Livorno.

Ieri notte sono state 27 le richieste di intervento per alberi pericolanti, dissesti statici e per altri disagi causati dal maltemo nei comuni di Massa, Aulla, Pontremoli, Montignoso, Fosdinovo e Fivizzano.

AGGIORNAMENTO 9.30

I Vigili del fuoco del comando di Massa Carrara, con il supporto delle squadre giunte dai comandi di Firenze, Prato, Lucca, Livorno e Pisa, sono a lavoro per risolvere i danni provocati dall’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sera. Molti sono gli interventi per la rimozione di alberi caduti su abitazioni, su autovetture, oltre ad altri interventi di verifiche statiche come tetti divelti.

Al momento la sala operativa del comando di Massa Carrara conta 58 richieste di intervento: 50 su Massa, 5 su Aulla, 3 su Carrara, altri su Montignoso e Podenzana.