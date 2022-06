Metrocittà, bando per un amministrativo presso i servizi finanziari

La Città Metropolitana di Firenze ha pubblicato un bando di selezione pubblica di candidati, per la stipula di un contratto di formazione e lavoro, per un posto a tempo pieno e determinato in categoria D con funzioni di Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Dipartimento Finanziario (Codice 77).

La scadenza per la presentazione delle domande è stabilità in lunedì 1° agosto 2022.

Il bando e le istruzioni per la partecipazione, esclusivamente on line, sono disponibili sulla pagina https://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/concorsi/ alla voce 'Selezione concorsi'.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa