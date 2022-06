La mano robotica made in Pontedera vince il Compasso d'Oro 2022 per il design industriale

Eccellente funzionalità del prodotto e innovativo orientamento alla personalizzazione. Sono queste le caratteristiche principali che hanno permesso a Mia Hand, la protesi di arto superiore multiarticolata sviluppata da Prensilia srl, spin-off dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa con sede a Pontedera, di conquistare il Compasso d’Oro 2022, lo storico e autorevole premio del Design Industriale Italiano organizzato da ADI (Associazione per il Disegno Industriale) e giunto alla XXVII edizione. Mia Hand è stata premiata assieme ad altri venti prodotti industriali che si sono distinti su concetti chiave legati all’attualità, in un’ottica di sviluppo sostenibile e responsabile.

Mia Hand è figlia di un lungo periodo di progettazione e ricerca da parte di Prensilia s.r.l, azienda toscana con sede a Pontedera, nata come spin-off dell'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna che da anni si presenta come un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale. Dal 2017 Prensilia si è affidata all’esperienza e alle competenze di Elastico Disegno, uno studio di designer torinesi, per la progettazione estetica di Mia Hand. Un progetto volto all’antropomorfizzazione della protesi e alla sua estrema possibilità di personalizzazione. Porre energie e risorse nello sviluppo del design di Mia Hand non significa venir meno alle caratteristiche tecniche; ad oggi infatti la protesi di arto superiore di Prensilia vanta di essere la più forte e la più veloce sul mercato. La sua forza di presa massima è 70N e la chiusura completa della mano avviene in 280 ms. Unire una grande efficacia ad una notevole bellezza è il match che da sempre rincorrono i ricercatori e i designer che da anni lavorano alla prototipazione di Mia Hand. Cogliendo la diversità come un dato di fatto, Mia Hand è in grado di adattarsi davvero a chi la indossa, assumendone l’aspetto, lo stile e la personalità. La caratteristica che ha riscosso molto apprezzamento da parte della giuria del Compasso d’Oro è stata, oltre l’eccellente funzionalità del prodotto, l’innovativo orientamento alla personalizzazione che è diventata una vera e propria mission dell’azienda. La giuria ha inoltre particolarmente apprezzato, come si legge nel giudizio, la canalizzazione del cyborg nell’umano: “Neuroscienze, intelligenza artificiale, bio-automazione, etica e bellezza: la frontiera cyborg si fa umana”.

Il Compasso d’Oro non è il primo riconoscimento assegnato a MiaHand. Nel 2019 la mano robotica di Prensilia fu premiata con il Red Dot Design Award 2019 ed ottenne la menzione d’onore nel The Plan Award 2019.

“Il nostro obiettivo - spiega Francesco Clemente, Managing Director di Prensilia - è sviluppare una tecnologia che sappia essere inclusiva e adattabile alle esigenze delle persone. Questo prestigioso riconoscimento valorizza il nostro impegno nella realizzazione di una protesi di arto superiore non solo capace di offrire prestazioni elevate, ma che consente a chi la indossa di sentirsi proprio agio, grazie al design personalizzabile in molteplici configurazioni”.

Fonte: Scuola Superiore Sant’Anna