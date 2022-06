Mostra fotografica di Mariella Mazzini Migliorini a Castelfiorentino

“Il colore veste e rivela il mondo. Sono le emozioni che il colore ti ha svelato a renderti un palpito di vita”. Stupore, passione, paura, gioia, amore: stati d’animo che trovano nei colori una rappresentazione suggestiva, per raccontare e parlare di sé molto più delle parole. E’ questo il biglietto da visita del “Colore della vita”, mostra fotografica di Mariella Mazzini Migliorini, che sarà aperta a partire da sabato 2 luglio (ore 10.00) allo Spazio eventi del Circolo Ricreativo “Il Progresso” (Corso Matteotti 19).



Promossa dal Gruppo fotografico “Giglio Rosso” (di cui Mariella Mazzini è socio fondatore) con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino nell’ambito delle iniziative indette per il 40° anniversario dell’associazione, la mostra presenta una quarantina di scatti che raccontano le emozioni attraverso i colori, immagini particolari molto vicine all’espressione artistica e alla sensibilità dell’autore



“Tutte le cose animate e inanimate – osserva Mariella Mazzini Migliorini – sussurrano con misteriose voci e la luce amplia la loro forza. Oltre la notte, attraverso la grandine di stelle, lenta come una sinfonia si allunga una linea d’argento e la linea diventa spazio e lo spazio conduce dentro il tuo cuore. Là il dono del colore si fa potente e ti fa conoscere la gioia di giocare con il tempo e le forme, al di sopra del mondo e delle sue paure. Il tuono delle scogliere e la ressa dei gabbiani, le corse dei bambini, le voci e le risate echeggiano nascoste e svelate dal colore e raccontano storie infinite”.



“Siamo onorati – osserva il Vicesindaco con delega alla Cultura, Claudia Centi – di patrocinare questa bella mostra di Mariella Mazzini Migliorini, che ci svela la potenza del colore nel rappresentare le nostre emozioni, quasi un reportage sulla nostra vita interiore che a volte non trova migliori canali di espressione e di rappresentazione. Un evento promosso dal gruppo fotografico Giglio Rosso, di cui Mariella fa parte da sempre, e al quale ha offerto spesso in passato la sua collaborazione per numerose iniziative editoriali”.



Mariella Migliorini Mazzini unisce da sempre la passione per la fotografia a quella per la poesia. Oltre ad alcune sue raccolte personali (come “Il segreto dei silenzi”) ha collaborato alla pubblicazione di libri di fotografia di Antonio D’Ambrosio (“Elsa, un fiume”), di Remo Taviani (“Valdelsa, i mille volti dell’anima”) e di Matteo Di Stefano. Alcune sue liriche sono state selezionate e incluse in varie antologie e riviste. Per molti anni, Mariella ha ricoperto ruoli direttivi alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (sala Musica e Consultazione) nel cui ambito ha collaborato come curatrice di numerosi eventi espositivi, tra cui una mostra di Gaetano Pieraccini.



La mostra “Il Colore della Vita” rimarrà aperta fino a domenica 10 luglio osservando il seguente orario: sabato ore 10.00-12.30, 17.30-19.30; domenica e giorni feriali 17.30-19.30.

