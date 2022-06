Palio di Siena: assegnati i cavalli alle Contrade

Si sono svolte questo pomeriggio le operazioni della Tratta per il Palio del 2 luglio. Questi i cavalli assegnati alle Contrade partecipanti:

Valdimontone VITZICHESU Baio C 8 anni

Istrice SCHIETTA Baio F 11 anni

Leocorno VOLPINO Baio C 8 anni

Lupa REO CONFESSO Baio C 12 anni

Drago ZIO FRAC Baio C 7 anni

Bruco URAGANO ROSSO Grigio C 9 anni

Chiocciola ZENTILE Baio C 7 anni

Civetta VANKOOK Baio C 8 anni

Pantera UNA PER TUTTI Baio F 9 anni

Torre VISO D’ANGELO Baio C 8 anni

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa