Parte il progetto 'Accoglienza nei cimiteri di Santa Maria e Cortenuova'

Presenza, accompagnamento, assistenza morale, aiuto: queste le parole chiave del progetto comunale denominato ‘Accoglienza nei cimiteri di Santa Maria e Cortenuova’ che prenderà avvio il primo luglio 2022 dal cimitero di Santa Maria. In campo i volontari dell’associazione Auser Empoli Verde Argento odv, realtà che opera da oltre trent’anni sul territorio, con lo scopo di essere a servizio delle persone più fragili come gli anziani ma non solo.



Nel mese di luglio 2022 e ancora da settembre a dicembre 2022 e da gennaio a giugno 2023, è prevista la presenza di due volontari che accoglieranno, accompagneranno, aiuteranno e supporteranno anche moralmente le persone più bisognose di attenzioni e vicinanza, i più fragili come gli anziani, i disabili.



Tutto per farli sentire meno soli durante la visita alle tombe dei propri familiari, dei propri cari.



I cimiteri coinvolti nel progetto sono quelli di Santa Maria e Cortenuova. I volontari avranno degli orari di permanenza: a Cortenuova saranno presenti il martedì mattina dalle 10 alle 12, il giovedì pomeriggio nel periodo invernale/autunnale dalle 14.30 alle 16.30 e, nel periodo primavera/estate, dalle 16 alle 18. A Santa Maria, saranno presenti il mercoledì mattina dalle 10 alle 12, il venerdì pomeriggio nel periodo invernale/autunnale dalle 14.30 alle 16.30 e nel periodo primavera/estate dalle 16 alle 18.



Valentina Torrini, assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli, spiega: «Il culto dei morti caratterizza da secoli la nostra cultura e contribuisce al benessere delle cittadine e dei cittadini, perché consente loro di restare in contatto non soltanto con i cari defunti, ma anche con il passato vissuto assieme a loro. Per questo credo sia importante fornire assistenza e accoglienza alla popolazione più fragile, soprattutto agli anziani, che si recano a visitare i propri morti al cimitero e che, dal primo di luglio, potranno farlo con maggiore tranquillità, sapendo di trovare lì una mano amica».



Donato Petrizzo, presidente Auser Verde Argento Empoli, aggiunge: «Nei cimiteri di Santa Maria e Cortenuova svolgiamo un servizio di presenza e vigilanza tesa ad aiutare gli anziani, le persone fragili con disabilità durante la loro visita ai cimiteri, nel sostenerli e assisterli moralmente, per non farli sentire soli e insicuri. I nostri volontari sono forniti di gilet di riconoscimento».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa